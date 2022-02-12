В Киеве стартовал Марш единства за Украину

Детали

“В такие непростые для нашей страны времена очень важно показать всему миру, что мы не отдадим российскому агрессору нашу страну. Украинцы готовы объединяться и будут сопротивляться!” — указали организаторы марша.

Около тысячи человек сначала собрались в 14:00 в парке Тараса Шевченко и, образовав колонны, двинулись улицами Киева. Они взяли с сине-желтые стяги и баннеры с надписями.

В Киеве возле памятника Шевченко собираются участники "марша единства украины"



"В такие непростые для нашей страны времена очень важно показать всему миру, что мы не отдадим российскому агрессору нашу страну", - сообщают организаторы акцииpic.twitter.com/b6K1L1YNbg

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.

11 февраля The Guardian сообщило, что президент США Джо Байден якобы сообщил других лидеров НАТО и ЕС, что США считают, что Владимир Путин якобы решил осуществить вторжение в Украину, которое, согласно дипломатическим источникам, может произойти в течение ближайших нескольких дней. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия направила к украинской границе еще больше военных и может начать вторжение в любое время, даже во время зимних Олимпийских игр в Пекине. Spiegel при этом указывал, что "инсайдеры считают возможным, что США сознательно распространяли информацию, чтобы помешать планам российской атаки".

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что обнародованные планы врага — это разрушенные планы, их бояться не надо.

МИД РФ заявило, что западные СМИ "распространяли откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями" относительно возможного вторжения России в Украину.