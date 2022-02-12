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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве стартовал Марш единства за Украину

В Киеве стартовал Марш единства за Украину

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 февраля. УНН. В Киеве начался Марш единства за Украину. Участники акции пройдут по улицам столицы, пишет УНН.

Детали

“В такие непростые для нашей страны времена очень важно показать всему миру, что мы не отдадим российскому агрессору нашу страну. Украинцы готовы объединяться и будут сопротивляться!” — указали организаторы марша.

Около тысячи человек сначала собрались в 14:00 в парке Тараса Шевченко и, образовав колонны, двинулись улицами Киева. Они взяли с сине-желтые стяги и баннеры с надписями.

В Киеве возле памятника Шевченко собираются участники "марша единства украины"

"В такие непростые для нашей страны времена очень важно показать всему миру, что мы не отдадим российскому агрессору нашу страну", - сообщают организаторы акцииpic.twitter.com/b6K1L1YNbg

— Радио Свобода (@radiosvoboda)February 12, 2022

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.

11 февраля The Guardian сообщило, что президент США Джо Байден якобы сообщил других лидеров НАТО и ЕС, что США считают, что Владимир Путин якобы решил осуществить вторжение в Украину, которое, согласно дипломатическим источникам, может произойти в течение ближайших нескольких дней. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия направила к украинской границе еще больше военных и может начать вторжение в любое время, даже во время зимних Олимпийских игр в Пекине. Spiegel при этом указывал, что "инсайдеры считают возможным, что США сознательно распространяли информацию, чтобы помешать планам российской атаки".

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что обнародованные планы врага — это разрушенные планы, их бояться не надо.

МИД РФ заявило, что западные СМИ "распространяли откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями" относительно возможного вторжения России в Украину.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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