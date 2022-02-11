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США вважають, що Путін прийняв рішення вторгнутися в Україну - The Guardian

США вважають, що Путін прийняв рішення вторгнутися в Україну - The Guardian

Київ • УНН

 • 50373 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Джо Байден повідомив інших лідерів НАТО та ЄС, що США вважають, що Володимир Путін вирішив здійснити вторгнення в Україну, яке, згідно з дипломатичними джерелами, може статися протягом найближчих кількох днів. Про це пише The Guardian, передає УНН.

Деталі

Звернення Байдена до союзників послідувало за нарадою оперативного штабу в Білому домі, на якому обговорювалися останні розвідувальні дані про нарощування російської військової могутності та погляди Путіна.

"Можливі кілька сценаріїв вторгнення, але переважає думка, що будь-яке військове втручання за наказом Путіна буде спрямоване на зміну режиму у Києві. Це може призвести до блискавичної атаки, спрямованої на оточення Києва, із наміром викликати крах уряду президента Зеленського та спробувати встановити проросійський режим без бойових дій у містах", - заявляє The Guardian.

Раніше

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у п'ятницю, що є "дуже тривожні ознаки російської ескалації".

"Ми знаходимося у вікні, коли вторгнення може початися в будь-який час - і щоб було ясно, у тому числі під час Олімпійських ігор", - сказав Блінкен.

Що передувало

Білий дім заявив, що Байден дзвонив трансатлантичним лідерам, "щоб обговорити наші загальні побоювання з приводу нарощування Росією збройних сил навколо України і продовження координації як у галузі дипломатії, так і в галузі стримування".

За кілька хвилин після дзвінка Байдена. Міністерство закордонних справ Великої Британії закликало британських громадян в Україні "виїхати зараз комерційними рейсами, доки вони залишаються доступними".

Згідно Walla News, Ізраїль наказав залишити країну членам сімей дипломатичного персоналу, повідомлялося, що Європейський Союз планує евакуювати своїх співробітників. Окрім того, США відкликають американських членів місії зі спостереження за Україною, очолюваної Організацією з безпеки та співробітництва в Європі.

Доповнення

Віце-адмірал Нільс Андреас Стенсонс, голова норвезької розвідувальної служби заявив, що зараз навколо України зосереджено 150 000 військовослужбовців Росії, і, що рішення про напад залишається за Володимиром Путіним.

Він додав, що у росіян "є все, що їм потрібно, щоб здійснити все, від незначного вторгнення на сході або повного вторгнення з можливою окупацією всієї або частини України".

Західні спецслужби здебільшого згодні з тим, що Путін зараз розмістив достатньо військ для спроби вторгнення, і ця думка відображена у попередженнях, зроблених за останні 24 години Байденом та прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

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