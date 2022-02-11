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США считают, что Путин принял решение вторгнуться в Украину - The Guardian

США считают, что Путин принял решение вторгнуться в Украину - The Guardian

Киев • УНН

 • 50367 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Джо Байден сообщил другим лидерам НАТО и ЕС, что США считают, что Владимир Путин решил осуществить вторжение в Украину, которое, согласно дипломатическим источникам, может произойти в течение ближайших нескольких дней. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Детали

Обращение Байдена к союзникам последовало за совещанием оперативного штаба в Белом доме, на котором обсуждались последние разведывательные данные о наращивание российской военной мощи и взгляды Путина.

"Возможны несколько сценариев вторжения, но преобладает мнение, что любое военное вмешательство по приказу Путина будет направлено на смену режима в Киеве. Это может привести к молниеносной атаке, направленной на окружение Киева, с намерением вызвать крах правительства президента Зеленского и попытаться установить пророссийский режим без боевых действий в городах", - заявляет The Guardian.

Ранее

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в пятницу, что есть "очень тревожные признаки российской эскалации".

"Мы находимся в окне, когда вторжение может начаться в любое время - и чтобы было ясно, в том числе во время Олимпийских игр", - сказал Блинкен.

Что предшествовало

Белый дом заявил, что Байден звонил трансатлантическим лидерам, "чтобы обсудить наши общие опасения по поводу наращивания Россией вооруженных сил вокруг Украины и продолжение координации как в области дипломатии, так и в области сдерживания".

Через несколько минут после звонка Байдена, Министерство иностранных дел Великобритании призвало британских граждан в Украине "уехать сейчас коммерческими рейсами, пока они остаются доступными".

Согласно Walla News, Израиль приказал покинуть страну членам семей дипломатического персонала, сообщалось, что Европейский Союз планирует эвакуировать своих сотрудников. Кроме того, США отзывают американских членов миссии по наблюдению за Украиной, возглавляемой Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Дополнение

Вице-адмирал Нильс Андреас Стенсонс, глава норвежской разведывательной службы заявил, что сейчас вокруг Украины сосредоточено 150 000 военнослужащих России, и, что решение о нападении остается за Владимиром Путиным.

Он добавил, что у россиян "есть все, что им нужно, чтобы осуществить все, от незначительного вторжения на востоке или полного вторжения с возможной оккупацией всей или части Украины".

Западные спецслужбы в основном согласны с тем, что Путин сейчас разместил достаточно войск для попытки вторжения, и эта мысль отражена в предупреждениях, сделанных за последние 24 часа Байденом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

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