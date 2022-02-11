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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Росія може напасти на Україну будь-коли, навіть під час Олімпіади – Блінкен

Росія може напасти на Україну будь-коли, навіть під час Олімпіади – Блінкен

Київ • УНН

 • 24179 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія скерувала до українського кордону ще більше військових і може почати вторгнення будь-коли, навіть під час зимових Олімпійських ігор у Пекіні. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Цитата

"Простіше кажучи, ми і далі фіксуємо дуже тривожні ознаки російської ескалації, зокрема прибуття нових сил до кордону з Україною. Як ми вже говорили раніше, ми перебуваємо в ситуації, коли вторгнення може початися будь-коли, навіть під час Олімпійських ігор", — заявив Блінкен.

Додамо

Олімпіада-2022 у Пекіні триватиме до 20 лютого.

Нагадаємо

На тлі російської загрози президент США Джо Байден закликав усіх американців негайно виїхати з України. 

Контекст

Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що Україні не дозволять вступити до НАТО.

Захід закликає Росію відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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