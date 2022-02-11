США закликають американців виїхати з України
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Президент США Джо Байден закликав усіх американців, які залишаються в Україні, виїхати з країни на тлі російської загрози. Про це він сказав в ефірі NBC напередодні, пише УНН.
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“Американські громадяни повинні виїхати зараз”, — сказав Байден.
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“Це не так, ніби ми маємо справу із терористичною організацією. Ми маємо справу з однією з найбільших армій у світі. Це зовсім інша ситуація, і все може швидко зшаленіти”, — сказав він.
На запитання, який сценарій може спонукати його направити війська для порятунку американців, які біжать із країни, Байден відповів: "Немає. Це світова війна, коли американці та Росія починають стріляти один в одного“.
Окремо у четвер Державний департамент США знову випустив попередження про те, що "громадяни США в Україні повинні знати, що уряд США не зможе евакуювати громадян США у разі російських військових дій будь-де в Україні".
Так, у попередженні вказано "не їздити в Україну через зростання загрози військових дій Росії та COVID-19". "Ті, хто перебуває в Україні, мають виїхати зараз комерційними чи приватними засобами", - зазначили у Держдепартаменті США.
Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Головна вимога голови Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.
Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Проте, Москва чекала і на письмові відповіді, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" обліку трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.