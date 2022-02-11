США призывают американцев уехать из Украины

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“Американские граждане должны уехать сейчас", - сказал Байден.

Детали

“Это не так, как будто мы имеем дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из крупнейших армий в мире. Это совсем другая ситуация, и все может быстро выйти из-под контроля”, — сказал он.

На вопрос, какой сценарий может побудить его направить войска для спасения американцев, которые бегут из страны, Байден ответил: "Нет. Это мировая война, когда американцы и Россия начинают стрелять друг в друга“.

Отдельно в четверг Государственный департамент США вновь выпустил предупреждение о том, что "граждане США в Украине должны знать, что правительство США не сможет эвакуировать граждан США в случае российских военных действий где-либо в Украине".

Так, в предупреждении указано "не ездить в Украину из-за роста угрозы военных действий России и COVID-19". "Те, кто находится в Украине, должны выехать сейчас коммерческими или частными средствами", - отметили в Госдепартаменте США.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.