Россия может напасть на Украину в любой момент, даже во время Олимпиады – Блинкен

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия направила к украинской границе еще больше военных и может начать вторжение в любое время, даже во время зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.