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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 52332 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Організовано в останню хвилину: Байден провів розмову про військову загрозу з боку Росії з лідерами НАТО та союзниками США

Організовано в останню хвилину: Байден провів розмову про військову загрозу з боку Росії з лідерами НАТО та союзниками США

Київ • УНН

 • 26796 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. У п'ятницю президент Джо Байден провів відеодзвінок із лідерами кількох союзників по НАТО та іншими партнерами США, щоб обговорити ескалацію військової присутності Росії на кордоні з Україною. Про це УНН пише з посиланням на CNBC.

Деталі

Байден говорив із лідерами Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, Канади, НАТО, Європейського союзу, Польщі та Румунії, повідомив у п'ятницю Білий дім.

"Дзвінка не було в офіційному розкладі президента, оприлюдненому минулої ночі. Це говорить про те, що він міг бути організований в останню хвилину, що є незвичайним для такого роду дзвінків, в яких беруть участь так багато світових лідерів", - пише CNBC.

Додамо

Росія нарощує свою військову присутність на кордоні з Україною протягом останніх кількох місяців, і нині там розміщено понад 100 000 військовослужбовців.

Цього тижня Росія та її союзник Білорусь проводять військові навчання, які, на думку аналітиків, можуть стати генеральною репетицією російського вторгнення в Україну.

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