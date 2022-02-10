У Білорусі розпочалися масштабні російсько-білоруські військові навчання

Деталі

Повідомляється, що на полігонах Доманівський, Гозький, Обуз-Ліснівський, Брестський та Осиповичський, а також на окремих ділянках місцевості Республіки Білорусь війська здійснили передислокацію та створили угруповання (сил) на “загрожуваних” напрямках, організували охорону важливих державних та військових об'єктів, посилили охорону державного кордону у повітряному просторі в межах Єдиної регіональної системи ППО Білорусі та Росії. Також під час навчання будуть задіяні аеродроми Барановичі, Лунинець, Ліда та Мачуліщі.

Повідомляється, що навчання триватимуть з 10 до 20 лютого. До нього також залучено органи управління, підрозділи та військові частини Східного військового округу РФ та збройних сил Республіки Білорусь.

Чисельність учасників заходу, а також кількість основних систем озброєння не відома. Проте відомство повідомляє, що воно не перевищує певних параметрів Віденського документа 2011 року.

До перевірки на території Республіки Білорусь від Російської Федерації залучаються органи управління та військові частини Східного військового округу РФ, які за короткий термін здійснили перегрупування на відстань близько 10 тис. кілометрів.

Під час перегрупування російської частини на територію Республіки Білорусь оцінено можливості транспортної інфраструктури щодо забезпечення перевезення військ (сил), вказали у міноборони РФ.

Доповнення

НАТО назвало спільні навчання двох країн найбільшим розгортанням Росії у Білорусі з часів холодної війни. Воно є частиною нарощування російських військ поблизу України, що спричиняє побоювання вторгнення.

Росія, яка заперечує будь-які плани вторгнення, не повідомила, скільки військ буде задіяно. Багато військ було перекинуто тисячі кілометрів зі Східного військового округу Росії на Далекому Сході.

Минулого тижня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія, як очікується, матиме 30 тисяч військовослужбовців, а також сили спеціального призначення, винищувачі Су-35, системи ППО С-400 та ракети "Іскандер", здатні нести ядерну зброю.

Контекст

З військової точки зору, розгортання створює новий фронт для занепокоєння України та скорочує сили Києва навколо довгого кордону з Білоруссю, заявив директор із досліджень у галузі міжнародної безпеки аналітичного центру RUSI у Лондоні Ніл Мелвін.

Розгортання на півночі України значно наблизило російські війська до столиці України Києва, який розташований трохи більш ніж за 90 км від кордону в найближчій точці.

За словами Мелвіна, з розгортанням винищувачів та систем ППО Росія отримала набагато ефективніше оборонне прикриття для свого калінінградського ексклаву в Європі, а системи радіоелектронного придушення в Білорусі ускладнюють збирання розвідувальної інформації Заходом.

"Думаю, він (Лукашенко - ред.) остаточно вирішив, що для того, щоб залишитися при владі, йому слід покладатися на свій стратегічний союз із Москвою, і, звичайно, ці спільні військові навчання ще один прояв цієї нової близькості", - додав Мелвін. - Тепер він має повну підтримку Путіна в обмін на його лояльність. Судячи з усього, обидві сторони задоволені цією угодою принаймні зараз".

До слова, Олександр Лукашенко перебуває при владі з 1994 року.

"Це базовий код для постійної присутності, - сказав науковий співробітник лондонського аналітичного центру Chatham House Матьє Булег. - Ви можете називати це як хочете: якою б не була риторика навколо цього, це перетвориться на неформальну постійну присутність, яку завжди хотіла Росія".

Доповнення

Останніми місяцями Лукашенко публічно запропонував розмістити російські ядерні ракети в Білорусі. Москва та Мінськ погодили спільну військову доктрину для свого інтеграційного проекту "Союзна держава". Російські військові літаки зараз регулярно патрулюють білоруський кордон.

Минулого року дві країни відкрили спільний навчальний центр у Гродно на заході Білорусі.

Очікується, що 27 лютого у Білорусі відбудеться референдум щодо зміни Конституції. Зміни включатимуть скасування її формального статусу "нейтральної" країни та "без'ядерної" зони.

Кремль заявив, що російські війська повернуться у свої постійні гарнізони після закінчення навчань.