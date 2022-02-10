В Беларуси начались масштабные российско-белорусские военные учения

Детали

Сообщается, что на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также на отдельных участках местности Республики Беларусь войска осуществили передислокацию и создали группировки (сил) на “угрожаемых” направлениях, организовали охрану важных государственных и военных объектов, усилили охрану Государственной границы в воздушном пространстве в рамках Единой региональной системы ПВО Беларуси и России.

Также в ходе учения будут задействованы аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.

Сообщается, что учение продлится с 10 до 20 февраля. К нему также привлечены органы управления, подразделения и воинские части Восточного военного округа РФ и вооруженных сил Республики Беларусь.

Численность участников мероприятия, а также количество основных систем вооружения не известна. Однако ведомство сообщает, что оно не превышают определенные параметры Венского документа 2011 года.

К проверке на территории Республики Беларусь от Российской Федерации привлекаются органы управления и воинские части Восточного военного округа РФ, которые в короткие сроки совершили перегруппировку на расстояние около 10 тыс. километров.

В ходе перегруппировки российской части на территорию Республики Беларусь оценены возможности транспортной инфраструктуры по обеспечению перевозки войск (сил), указали в минобороны РФ.

Дополнение

НАТО назвало совместные учения двух стран самым крупным развертыванием России в Беларуси со времен холодной войны. Оно является частью наращивания российских войск вблизи Украины, что вызывает опасения вторжения.

Россия, которая отрицает какие-либо планы вторжения, не сообщила, сколько войск будет задействовано. Много войск было переброшено за тысячи километров из Восточного военного округа России на Дальнем Востоке.

На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия, как ожидается, будет иметь 30 тысяч военнослужащих, а также силы специального назначения, истребители Су-35, системы ПВО С-400 и ракеты "Искандер", способные нести ядерное оружие.

Контекст

С военной точки зрения, развертывания создает новый фронт для беспокойства Украины и сокращает силы Киева вокруг длинной границы с Беларусью, заявил директор по исследованиям в области международной безопасности аналитического центра RUSI в Лондоне Нил Мелвин.

Развертывание на севере Украины значительно приблизило российские войска к столице Украины Киеву, который находится чуть более чем в 90 км от границы в ближайшей точке.

По словам Мелвина, с развертыванием истребителей и систем ПВО Россия получила гораздо более эффективное оборонительное прикрытие для своего калининградского эксклава в Европе, а системы радиоэлектронного подавления в Беларуси затрудняют сбор западной разведывательной информации.

"Думаю, он (Лукашенко - ред.) окончательно решил, что для того, чтобы остаться у власти, ему следует полагаться на свой стратегический союз с Москвой, и, конечно, эти совместные военные учения еще одно проявление этой новой близости, — добавил Мелвин. - Теперь он имеет полную поддержку Путина в обмен на его лояльность. Судя по всему, обе стороны удовлетворены этим соглашением по крайней мере на данный момент".

К слову, Александр Лукашенко находится у власти с 1994 года.

"Это базовый код для постоянного присутствия, — сказал научный сотрудник лондонского аналитического центра Chatham House Матье Булег. - Вы можете называть это как хотите: какой бы ни была риторика вокруг этого, это превратится в неформальное постоянное присутствие, которое всегда хотела Россия".

Дополнение

В последние месяцы Лукашенко публично предложил разместить российские ядерные ракеты в Беларуси. Москва и Минск согласовали совместную военную доктрину для своего интеграционного проекта "Союзное государство". Российские военные самолеты сейчас регулярно патрулируют белорусскую границу.

В прошлом году две страны открыли совместный учебный центр в Гродно на западе Беларуси.

Ожидается, что 27 февраля в Беларуси состоится референдум по изменению Конституции. Изменения будут включать отмену ее формального статуса "нейтральной" страны и "безъядерной" зоны.

Кремль заявил, что российские войска вернутся в свои постоянные гарнизоны после окончания учений.