Росія направила надманевренні винищувачі Су-35С до Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Російські багатоцільові надманевренні винищувачі Су-35С вилетіли до Білорусі для участі у спільних навчаннях "Союзна рішучість – 2022". Екіпажі відпрацюють польоти на максимальну дальність, посадку на білоруські аеродроми, а також підготовку до повторних вильотів, повідомило міністерство оборони РФ у суботу, передає УНН.
Деталі
За даними відомства, до 9 лютого на території Білорусі буде створено угруповання військ. Самі маневри відбудуться з 10 по 20 лютого, зазначили у Міноборони. Задіяні будуть у тому числі полігони Доманівський, Гозький, Обуз-Ліснівський, Брестський та Осиповичський, а також аеродроми Барановичі, Лунинець, Ліда та Мачулищі. Кількість військовослужбовців та одиниць техніки, що беруть участь у навчаннях, не називалося.
Додамо
Днем раніше було відправлено два дивізіони зенітно-ракетних комплексів С-400. До цього заступник міністра оборони Олександр Фомін повідомив про плани направити на маневри зенітний ракетно-гарматний дивізіон "Панцир-С".
Що передувало
З початку літа 2021 року РФ перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною понад 100 тисяч військовослужбовців. Лідери західних країн побоюються, що Москва готується до війни, але Кремль заперечує плани такої операції.
Січнева серія переговорів Росії зі США, НАТО та Організацією з безпеки та співробітництва в Європі не принесла результатів. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує безпрецедентними санкціями. Росія ж звинувачує країни Заходу у озброєнні України та проведенні маневрів поблизу кордонів РФ.