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15 марта, 19:03 • 107167 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 144396 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 124175 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117647 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105241 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101694 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 93966 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Россия направила сверхманевренные истребители Су-35С в Беларусь

Россия направила сверхманевренные истребители Су-35С в Беларусь

Киев • УНН

 • 27123 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Российские многоцелевые сверхманевренные истребители Су - 35С вылетели в Беларусь для участия в совместных учениях "Союзная решимость-2022". Экипажи отработают полеты на максимальную дальность, посадку на белорусские аэродромы, а также подготовку к повторным вылетов, сообщило министерство обороны РФ в субботу, передает УНН.

Детали

По данным ведомства, до 9 февраля на территории Беларуси будет создана группировка войск. Сами маневры пройдут с 10 по 20 февраля, отметили в Минобороны. Задействованы будут в том числе полигоны Доманевский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи. Количество военнослужащих и единиц техники, что участвуют в учениях, не называлось.

Добавим

Днем ранее было отправлено два дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400. До этого замминистра обороны Александр Фомин сообщил о планах направить на маневры зенитный ракетно-пушечный дивизион "Панцирь-С".

Что предшествовало

С начала лета 2021 года РФ перебросила к аннексированному Крыму и до границы с Украиной более 100 тысяч военнослужащих. Лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к войне, но Кремль отрицает планы такой операции.

Январская серия переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе не принесла результатов. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит беспрецедентными санкциями. Россия же обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.

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