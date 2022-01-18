Задіяли весь військовий потенціал: Росія перекине до Білорусі додаткові війська з Далекого Сходу

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Заступник міністра оборони Олександр Фомін заявив, що навчання покликані відпрацювати спільне реагування на зовнішні загрози з боку альянсу Росії та Білорусі, які мають тісні політичні, економічні та військові зв'язки. Фомін не сказав, скільки військ та озброєнь перекидається для навчань, і не назвав чисельність військ, які будуть задіяні у військових навчаннях.

Фомін додав, що навчання, в яких бере участь невстановлена ​​кількість військовослужбовців Східного військового округу Росії, що охоплює Східний Сибір та Далекий Схід, відображають необхідність відпрацювання зосередження всього військового потенціалу країни на заході Росії.

"Може виникнути ситуація, коли сил та засобів регіонального угруповання військ буде недостатньо для забезпечення надійної безпеки союзної держави, і ми маємо бути готовими до її зміцнення, — повідомив Фомін на нараді з іноземними військовими аташе. — Ми досягли домовленості з Білоруссю про необхідність задіяти весь військовий потенціал для спільної оборони".

Авторитарний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що спільні навчання проводитимуться на західному кордоні Білорусі, а також на півдні країни, де вона межує з Україною. Лукашенко все більше покладаєтться на підтримку Кремля на тлі західних санкцій через жорстоке придушення внутрішніх протестів.

Контекст

Додаткове розгортання значно зміцнить позиції 100 000 військовослужбовців із танками та іншим важким озброєнням, зосередженим поблизу України, що, як побоюється Захід, може стати "прелюдією до вторгнення". Росія заперечує намір атакувати Україну, але вимагає від Заходу гарантій, що НАТО не розширюватиметься на схід чи інші пострадянські країни і не розміщуватиме там своїх військ та зброї.

Вашингтон та його союзники рішуче відкинули вимоги Москви під час російсько-американських переговорів у Женеві минулого тижня та пов'язана з ними зустріч Росія-НАТО у Брюсселі.

Росія анексувала Кримський півострів в України в 2014 році, а також підтримала бойовиків на сході України. Майже за вісім років боїв там було вбито понад 14 тисяч людей.