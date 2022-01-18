Задіяли весь військовий потенціал: Росія перекине до Білорусі додаткові війська з Далекого Сходу

ukru
Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники
18:52 • 1962 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 51459 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 124598 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 188810 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 184199 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 207383 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 195321 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 151377 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152648 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 173113 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
95 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 131678 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 172915 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 110184 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 64335 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 34893 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 462118 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 306477 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 369867 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 482186 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 727294 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Кіт Келлогг

Ілон Маск

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 110184 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 172915 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 123316 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 158566 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 181924 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Задіяли весь військовий потенціал: Росія перекине до Білорусі додаткові війська з Далекого Сходу

Задіяли весь військовий потенціал: Росія перекине до Білорусі додаткові війська з Далекого Сходу

Київ • УНН

 • 48441 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Росія направила війська з Далекого Сходу країни до Білорусі для участі у великих військових навчаннях "Союзна рішучість-2022", які пройдуть з 10 по 20 лютого, у рамках подальшого розгортання російських військових активів поблизу України на тлі побоювань Заходу щодо вторгнення. Про це пише УНН з посиланням на Associated Press.

Деталі

Заступник міністра оборони Олександр Фомін заявив, що навчання покликані відпрацювати спільне реагування на зовнішні загрози з боку альянсу Росії та Білорусі, які мають тісні політичні, економічні та військові зв'язки. Фомін не сказав, скільки військ та озброєнь перекидається для навчань, і не назвав чисельність військ, які будуть задіяні у військових навчаннях.

Фомін додав, що навчання, в яких бере участь невстановлена ​​кількість військовослужбовців Східного військового округу Росії, що охоплює Східний Сибір та Далекий Схід, відображають необхідність відпрацювання зосередження всього військового потенціалу країни на заході Росії.

"Може виникнути ситуація, коли сил та засобів регіонального угруповання військ буде недостатньо для забезпечення надійної безпеки союзної держави, і ми маємо бути готовими до її зміцнення, — повідомив Фомін на нараді з іноземними військовими аташе. — Ми досягли домовленості з Білоруссю про необхідність задіяти весь військовий потенціал для спільної оборони".

Авторитарний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що спільні навчання проводитимуться на західному кордоні Білорусі, а також на півдні країни, де вона межує з Україною. Лукашенко все більше покладаєтться на підтримку Кремля на тлі західних санкцій через жорстоке придушення внутрішніх протестів.

Контекст

Додаткове розгортання значно зміцнить позиції 100 000 військовослужбовців із танками та іншим важким озброєнням, зосередженим поблизу України, що, як побоюється Захід, може стати "прелюдією до вторгнення". Росія заперечує намір атакувати Україну, але вимагає від Заходу гарантій, що НАТО не розширюватиметься на схід чи інші пострадянські країни і не розміщуватиме там своїх військ та зброї.

Вашингтон та його союзники рішуче відкинули вимоги Москви під час російсько-американських переговорів у Женеві минулого тижня та пов'язана з ними зустріч Росія-НАТО у Брюсселі.

Росія анексувала Кримський півострів в України в 2014 році, а також підтримала бойовиків на сході України. Майже за вісім років боїв там було вбито понад 14 тисяч людей.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$86,615.40
Золото
$3,167.59
Tesla
$283.04
Brent
$75.07
S&P 500
$5,661.89
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,893.69