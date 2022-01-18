Задействовали весь военный потенциал: Россия перебросит в Беларусь дополнительные войска с Дальнего Востока

Детали

Заместитель министра обороны Александр Фомин заявил, что учения призваны отработать совместное реагирование на внешние угрозы со стороны альянса России и Беларуси, которые имеют тесные политические, экономические и военные связи. Фомин не сказал, сколько войск и вооружений перекинут для учений, и не назвал численность войск, которые будут задействованы в военных учениях.

Фомин добавил, что учения, в которых принимает участие неустановленное количество военнослужащих Восточного военного округа России, что охватывает Восточную Сибирь и Дальний Восток, отражают необходимость отработки сосредоточения всего военного потенциала страны на западе России.

"Может возникнуть ситуация, когда сил и средств региональной группировки войск будет недостаточно для обеспечения надежной безопасности союзного государства, и мы должны быть готовыми к ее укреплению, — сообщил Фомин на совещании с иностранными военными атташе. - Мы достигли договоренности с Беларусью о необходимости задействовать весь военный потенциал для совместной обороны".

Авторитарный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что совместные учения будут проводиться на западной границе Беларуси, а также на юге страны, где она граничит с Украиной. Лукашенко все больше полагается на поддержку Кремля на фоне западных санкций из-за жестокого подавления внутренних протестов.

Контекст

Дополнительное развертывание значительно укрепит позиции 100 000 военнослужащих с танками и другим тяжелым вооружением, сосредоточенным вблизи Украины, что, как опасается Запад, может стать "прелюдией к вторжению". Россия отрицает намерение атаковать Украину, но требует от Запада гарантий, что НАТО не будет расширяться на восток или другие постсоветские страны и не будет размещать там своих войск и оружия.

Вашингтон и его союзники решительно отвергли требования Москвы во время российско-американских переговоров в Женеве на прошлой неделе и связанная с ними встреча Россия-НАТО в Брюсселе.

Россия аннексировала Крымский полуостров в Украины в 2014 году, а также поддержала боевиков на востоке Украины. Почти за восемь лет боев там были убиты более 14 тысяч человек.