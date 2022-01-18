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Задействовали весь военный потенциал: Россия перебросит в Беларусь дополнительные войска с Дальнего Востока

Задействовали весь военный потенциал: Россия перебросит в Беларусь дополнительные войска с Дальнего Востока

Киев • УНН

 • 48431 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Россия направила войска с Дальнего Востока страны в Беларусь для участия в крупных военных учениях "Союзная решительность-2022", которые пройдут с 10 по 20 февраля, в рамках дальнейшего развертывания российских военных активов вблизи Украины на фоне опасений Запада по поводу вторжения. Об этом пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Заместитель министра обороны Александр Фомин заявил, что учения призваны отработать совместное реагирование на внешние угрозы со стороны альянса России и Беларуси, которые имеют тесные политические, экономические и военные связи. Фомин не сказал, сколько войск и вооружений перекинут для учений, и не назвал численность войск, которые будут задействованы в военных учениях.

Фомин добавил, что учения, в которых принимает участие неустановленное количество военнослужащих Восточного военного округа России, что охватывает Восточную Сибирь и Дальний Восток, отражают необходимость отработки сосредоточения всего военного потенциала страны на западе России.

"Может возникнуть ситуация, когда сил и средств региональной группировки войск будет недостаточно для обеспечения надежной безопасности союзного государства, и мы должны быть готовыми к ее укреплению, — сообщил Фомин на совещании с иностранными военными атташе. - Мы достигли договоренности с Беларусью о необходимости задействовать весь военный потенциал для совместной обороны".

Авторитарный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что совместные учения будут проводиться на западной границе Беларуси, а также на юге страны, где она граничит с Украиной. Лукашенко все больше полагается на поддержку Кремля на фоне западных санкций из-за жестокого подавления внутренних протестов.

Контекст

Дополнительное развертывание значительно укрепит позиции 100 000 военнослужащих с танками и другим тяжелым вооружением, сосредоточенным вблизи Украины, что, как опасается Запад, может стать "прелюдией к вторжению". Россия отрицает намерение атаковать Украину, но требует от Запада гарантий, что НАТО не будет расширяться на восток или другие постсоветские страны и не будет размещать там своих войск и оружия.

Вашингтон и его союзники решительно отвергли требования Москвы во время российско-американских переговоров в Женеве на прошлой неделе и связанная с ними встреча Россия-НАТО в Брюсселе.

Россия аннексировала Крымский полуостров в Украины в 2014 году, а также поддержала боевиков на востоке Украины. Почти за восемь лет боев там были убиты более 14 тысяч человек.

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