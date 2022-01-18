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У Білорусь прибуде ще більше підрозділів російської армії - Міноборони РБ

У Білорусь прибуде ще більше підрозділів російської армії - Міноборони РБ

Київ • УНН

 • 20415 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. У Білорусь мають прибути на навчання нові підрозділи Збройних сил Росії. Про це повідомила пресслужба Міноборони Білорусі у вівторок, пише УНН.

Цитата:

“Відповідно до затвердженого задуму перевірки сил реагування Союзної держави на територію Республіки Білорусь почали прибувати підрозділи зі складу Збройних Сил Російської Федерації. Враховуючи той факт, що перевірка є раптовою, прибуття військ здійснюватиметься протягом усього першого етапу”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Як повідомляє пресслужба МО РБ, на цьому етапі учасники перевірки мають здійснити розвантаження та висунутися в район виконання завдань.

Йдеться про спільні навчання Білорусі та РФ “Союзна рішучість-2022”, які пройдуть з 10 по 20 лютого.

Що було раніше

Як писав УНН, напередодні російські збройні сили та техніка почали прибувати до Білорусі для участі у спільних навчаннях.

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