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Шахед-136

Росія направила до Білорусі два батальйони С-400

Росія направила до Білорусі два батальйони С-400

Київ • УНН

 • 24995 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Росія спрямувала два дивізіони зенітно-ракетних комплексів С-400 до Білорусі для участі у військових навчаннях наступного місяця, у момент гострої напруженості у відносинах із Заходом через Україну. Про це інформує Міністерство оборони РФ, передає УНН.

Деталі

Міністерство оборони Росії заявило, що два дивізіони С-400, кожен з яких зазвичай включає по вісім зенітно-ракетних комплексів, розпочали рух поїздом до Білорусі з Далекого Сходу Росії.

Москва заявила, що для участі в навчаннях до Білорусі також буде перекинуто 12 винищувачів Су-35 та ракетний комплекс "Панцир".

Додамо

Цього тижня російські військові та військова техніка почали прибувати до Білорусі для участі у навчаннях "Рішучість союзників", які пройдуть біля західного кордону республіки з членами НАТО Польщею та Литвою, а також біля її південного флангу з Україною.

Західні держави побоюються, що це Росія, яка зосередила десятки тисяч військовослужбовців на кордоні з Україною, планує новий напад на Україну, в яку вона вторглася у 2014 році.

Росія спростовує такі плани. Литва також заявила, що нарощування російських військ створює загрозу її безпеці.

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