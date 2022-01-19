Литва заявила, що російські війська в Білорусі становлять "пряму загрозу"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. За словами міністра оборони Литви Арвідаса Анусаускаса, прибуття російських військ до Білорусі для спільних військових навчань, є "прямою загрозою" Литві, члену НАТО, і може спонукати Вашингтон розмістити в регіоні більше військ. Про це пише УНН з посиланням на Delfi.
Деталі
Російські збройні сили та техніка почали прибувати до Білорусі у понеділок для проведення навчань Allied Resolve поблизу західного кордону Білорусі з членами НАТО Польщею та Литвою та неподалік її південного флангу з Україною.
"У ситуації, що склалася, ми розглядаємо введення російських збройних сил у Білорусь не тільки як дестабілізуючий фактор ситуації з безпекою, але і як ще більшу пряму загрозу для Литві", — заявив Анусаускас.
Анусаускас закликав НАТО та США відреагувати, перекинувши додаткові війська до регіону.
"Я думаю, що США зараз безперечно працюють над перекиданням додаткових сил і коштів до Європи, тому що цього вимагає ситуація", - зазначив міністр.
Анусаускас сказав, що Росія має ядерну зброю в Калінінградському анклаві між членами НАТО Литвою і Польщею "вже давно", тому її розміщення в Білорусі "радикально не змінить ситуацію".
"Ми чітко говоримо: Росія має ці (ядерні - ред) можливості поряд з країнами НАТО, приблизно за 100 км від наших кордонів", - сказав він.
Доповнення
Високопосадовець Держдепартаменту США у вівторок заявив, що російські війська можуть бути "потенційно" використані для нападу на Україну.
Адміністрація США стурбована тим, що розміщення російських військ може призвести до розміщення російської ядерної зброї на території Білорусі, повідомили у вівторок деякі інформаційні агенції.
У 2018 році Росія заявила, що розмістила в Калінінграді ракети, які здатні нести ядерну зброю. Ракети Іскандер мають дальність 500 км і можуть нести як звичайні, так і ядерні боєголовки.