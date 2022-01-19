Литва заявила, что российские войска в Беларуси представляют "прямую угрозу"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анусаускаса, прибытие российских войск в Беларусь для совместных военных учений, является "прямой угрозой" Литве, члену НАТО, и может побудить Вашингтон разместить в регионе больше войск. Об этом пишет УНН со ссылкой на Delfi.
Детали
Российские вооруженные силы и техника начали прибывать в Беларусь в понедельник для проведения учений Allied Resolve вблизи западной границы Беларуси с членами НАТО Польшей и Литвой и близ ее южного фланга с Украиной.
"В сложившейся ситуации мы рассматриваем введение российских вооруженных сил в Беларусь не только как дестабилизирующий фактор ситуации с безопасностью, но и как еще большую прямую угрозу Литве", — заявил Анусаускас.
Анусаускас призвал НАТО и США отреагировать, перебросив дополнительные войска в регион.
"Я думаю, что США сейчас несомненно работают над переброской дополнительных сил и средств в Европу, потому что этого требует ситуация", - отметил министр.
Анусаускас сказал, что Россия имеет ядерное оружие в Калининградском анклаве между членами НАТО Литвой и Польшей "уже давно", поэтому ее размещения в Беларуси "радикально не изменит ситуацию".
"Мы четко говорим: Россия имеет эти (ядерные - ред) возможности наряду со странами НАТО, примерно в 100 км от наших границ", - сказал он.
Дополнение
Высокопоставленный чиновник Госдепартамента США во вторник заявил, что российские войска могут быть "потенциально" использованы для нападения на Украину.
Администрация США обеспокоена тем, что размещение российских войск может привести к размещения российского ядерного оружия на территории Беларуси, сообщили во вторник некоторые информационные агентства.
В 2018 году Россия заявила, что разместила в Калининграде ракеты, которые способны нести ядерное оружие. Ракеты Искандер имеют дальность 500 км и могут нести как обычные, так и ядерные боеголовки.