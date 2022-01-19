Литва заявила, что российские войска в Беларуси представляют "прямую угрозу"

ukru
15 марта, 19:03 • 106760 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 143539 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123640 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117142 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104925 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101541 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 93320 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 124255 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 127405 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127313 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

16 марта, 00:06 • 75244 просмотра
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

16 марта, 02:05 • 45839 просмотра
Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

16 марта, 03:19 • 26458 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 47175 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

06:06 • 29570 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 124257 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 124210 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 261530 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 290852 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 227167 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 105239 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 127405 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 111561 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 128825 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 130847 просмотра
Актуальное
Литва заявила, что российские войска в Беларуси представляют "прямую угрозу"

Литва заявила, что российские войска в Беларуси представляют "прямую угрозу"

Киев • УНН

 • 16194 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анусаускаса, прибытие российских войск в Беларусь для совместных военных учений, является "прямой угрозой" Литве, члену НАТО, и может побудить Вашингтон разместить в регионе больше войск. Об этом пишет УНН со ссылкой на Delfi.

Детали

Российские вооруженные силы и техника начали прибывать в Беларусь в понедельник для проведения учений Allied Resolve вблизи западной границы Беларуси с членами НАТО Польшей и Литвой и близ ее южного фланга с Украиной.

"В сложившейся ситуации мы рассматриваем введение российских вооруженных сил в Беларусь не только как дестабилизирующий фактор ситуации с безопасностью, но и как еще большую прямую угрозу Литве", — заявил Анусаускас.

Анусаускас призвал НАТО и США отреагировать, перебросив дополнительные войска в регион.

"Я думаю, что США сейчас несомненно работают над переброской дополнительных сил и средств в Европу, потому что этого требует ситуация", - отметил министр.

Анусаускас сказал, что Россия имеет ядерное оружие в Калининградском анклаве между членами НАТО Литвой и Польшей "уже давно", поэтому ее размещения в Беларуси "радикально не изменит ситуацию".

"Мы четко говорим: Россия имеет эти (ядерные - ред) возможности наряду со странами НАТО, примерно в 100 км от наших границ", - сказал он.

Дополнение

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента США во вторник заявил, что российские войска могут быть "потенциально" использованы для нападения на Украину.

Администрация США обеспокоена тем, что размещение российских войск может привести к размещения российского ядерного оружия на территории Беларуси, сообщили во вторник некоторые информационные агентства.

В 2018 году Россия заявила, что разместила в Калининграде ракеты, которые способны нести ядерное оружие. Ракеты Искандер имеют дальность 500 км и могут нести как обычные, так и ядерные боеголовки.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы