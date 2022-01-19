Литва заявила, что российские войска в Беларуси представляют "прямую угрозу"

КИЕВ. 19 января. УНН. По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анусаускаса, прибытие российских войск в Беларусь для совместных военных учений, является "прямой угрозой" Литве, члену НАТО, и может побудить Вашингтон разместить в регионе больше войск. Об этом пишет УНН со ссылкой на Delfi.