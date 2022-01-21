Россия направила в Беларусь два батальона С-400
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Россия направила два дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 в Беларусь для участия в военных учениях в следующем месяце, в момент острой напряженности в отношениях с Западом через Украину. Об этом информирует Министерство обороны РФ, передает УНН.
Детали
Министерство обороны России заявило, что два дивизиона С-400, каждый из которых обычно включает по восемь зенитно-ракетных комплексов, начали движение поездом в Беларусь с Дальнего Востока России.
Москва заявила, что для участия в учениях в Беларуси также будет переброшено 12 истребителей Су-35 и ракетный комплекс "Панцирь".
Добавим
На этой неделе российские военные и военная техника начали прибывать в Беларусь для участия в учениях "Решимость союзников", которые пройдут у западной границы республики с членами НАТО Польшей и Литвой, а также у ее южного фланга с Украиной.
Западные державы опасаются, что это Россия, сосредоточившая десятки тысяч военнослужащих на границе с Украиной, планирует новое нападение на Украину, в которую она вторглась в 2014 году.
Россия опровергает такие планы. Литва также заявила, что наращивание российских войск создает угрозу ее безопасности.