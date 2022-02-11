Организовано в последнюю минуту: Байден провел разговор о военной угрозе со стороны России с лидерами НАТО и союзниками США
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В пятницу президент Джо Байден провел видеозвонок с лидерами нескольких союзников по НАТО и другими партнерами США, чтобы обсудить эскалацию военного присутствия России на границе с Украиной. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNBC.
Детали
Байден говорил с лидерами Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады, НАТО, Европейского союза, Польши и Румынии, сообщил в пятницу Белый дом.
"Звонка не было в официальном расписании президента, обнародованном прошлой ночью. Это говорит о том, что он мог быть организован в последнюю минуту, что является необычным для такого рода звонков, в которых принимают участие так много мировых лидеров", - пишет CNBC.
Добавим
Россия наращивает свое военное присутствие на границе с Украиной в течение последних нескольких месяцев, и сейчас там размещено более 100 000 военнослужащих.
На этой неделе Россия и ее союзник Беларусь проводят военные учения, которые, по мнению аналитиков, могут стать генеральной репетицией российского вторжения в Украину.