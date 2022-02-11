Ізраїль евакуює сім'ї дипломатів із Києва та застерігає співвітчизників від поїздок в Україну - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Міністерство закордонних справ Ізраїлю у п’ятницю вирішило евакуювати сім’ї ізраїльських дипломатів із України через побоювання російського вторгнення та посилення напруги на кордоні. Про це УНН пише з посиланням на Haaretz.
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Крім того, міністерство оприлюднило попередження про подорожі, в якому радить ізраїльтянам, які планують відвідати Україну, утриматися від цього.
Міністерство також рекомендувало ізраїльтянам, які зараз перебувають в Україні, переглянути можливість продовження перебування в країні.
Росія вже зібрала біля України понад 100 тисяч військових, а цього тижня розпочала спільні військові навчання в сусідній Білорусі та військово-морські навчання в Чорному морі.
Що передувало
США стверджують, що Росія нарощує більше військ поблизу України, вторгнення можливе в будь-який момент.
Вашингтон вважає, що Росія може вибрати інші варіанти, ніж повномасштабне вторгнення, включаючи обмежене вторгнення, і не вірить, що президент Володимир Путін прийняв остаточне рішення, заявили чиновники.
Президент Джо Байден заявив, що не посилатиме війська для порятунку громадян США у разі нападу Росії.