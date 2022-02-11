Израиль эвакуирует семьи дипломатов из Киева и предостерегает соотечественников от поездок в Украину - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Министерство иностранных дел Израиля в пятницу решило эвакуировать семьи израильских дипломатов с Украины из-за опасений российского вторжения и усиления напряжения на границе. Об этом УНН пишет со ссылкой на Haaretz.
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Кроме того, министерство обнародовало предупреждение о путешествии, в котором советует израильтянам, которые планируют посетить Украину, воздержаться от этого.
Министерство также рекомендовало израильтянам, которые сейчас находятся в Украине, пересмотреть возможность продления пребывания в стране.
Россия уже собрала возле Украины более 100 тысяч военных, а на этой неделе начала совместные военные учения в соседней Беларуси и военно-морские учения в Черном море.
Что предшествовало
США утверждают, что Россия наращивает больше войск вблизи Украины, вторжение возможно в любой момент.
Вашингтон считает, что Россия может выбрать другие варианты, чем полномасштабное вторжение, включая ограниченное вторжение, и не верит, что президент Владимир Путин принял окончательное решение, заявили чиновники.
Президент Джо Байден заявил, что не будет посылать войска для спасения граждан США в случае нападения России.