МЗС Великої Британії просить своїх громадян негайно залишити Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Міністерство закордонних справ Великої Британії випустило попередження для своїх громадян, в якому радить не їздити в Україну, а тим, хто там перебуває, виїхати зараз, поки що доступні комерційні рейси, інформує УНН.
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"Міністерство закордонних справ, у справах Співдружності та Розвитку сьогодні (п'ятниця, 11 лютого) оновило рекомендації щодо поїздок в Україну і тепер радить громадянам Великої Британії утриматися від будь-яких поїздок в Україну. Громадяни Великої Британії, які перебувають в Україні, повинні виїхати зараз, поки що доступні комерційні рейси", - йдеться в повідомленні МЗС.
"Громадяни Великої Британії не повинні розраховувати на консульську підтримку чи допомогу в евакуації у разі російського військового вторгнення".
Деталі
Велика Британія, ймовірно, скоротить штат свого посольства в Києві. Там також застерегли британських громадян від будь-яких поїздок у дві області, що контролюються російськими боєвиками, Донецьку та Луганську, на сході країни.
Додамо
Раніше Джо Байден закликав усіх громадян США виїхати з України. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія скерувала до українського кордону ще більше військових і може почати вторгнення будь-коли, навіть під час зимових Олімпійських ігор у Пекіні.
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