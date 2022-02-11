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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Шахед-136

МЗС Великої Британії просить своїх громадян негайно залишити Україну

МЗС Великої Британії просить своїх громадян негайно залишити Україну

Київ • УНН

 • 30628 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Міністерство закордонних справ Великої Британії випустило попередження для своїх громадян, в якому радить не їздити в Україну, а тим, хто там перебуває, виїхати зараз, поки що доступні комерційні рейси, інформує УНН.

Цитата

"Міністерство закордонних справ, у справах Співдружності та Розвитку сьогодні (п'ятниця, 11 лютого) оновило рекомендації щодо поїздок в Україну і тепер радить громадянам Великої Британії утриматися від будь-яких поїздок в Україну. Громадяни Великої Британії, які перебувають в Україні, повинні виїхати зараз, поки що доступні комерційні рейси", - йдеться в повідомленні МЗС.

"Громадяни Великої Британії не повинні розраховувати на консульську підтримку чи допомогу в евакуації у разі російського військового вторгнення".

Деталі

Велика Британія, ймовірно, скоротить штат свого посольства в Києві. Там також застерегли британських громадян від будь-яких поїздок у дві області, що контролюються російськими боєвиками, Донецьку та Луганську, на сході країни.

Додамо

Раніше Джо Байден закликав усіх громадян США виїхати з України. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія скерувала до українського кордону ще більше військових і може почати вторгнення будь-коли, навіть під час зимових Олімпійських ігор у Пекіні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ізраїль евакуює сім'ї дипломатів із Києва та застерігає співвітчизників від поїздок в Україну - МЗС

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