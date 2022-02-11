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15 марта, 19:03 • 100909 просмотра

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15 марта, 13:44 • 130373 просмотра

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МИД Великобритании просит своих граждан немедленно покинуть Украину

МИД Великобритании просит своих граждан немедленно покинуть Украину

Киев • УНН

 • 30618 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Министерство иностранных дел Великобритании выпустило предупреждение для своих граждан, в котором советует не ездить в Украину, а тем, кто там находится, уехать сейчас, пока доступны коммерческие рейсы, информирует УНН.

Цитата

"Министерство иностранных дел и по делам Содружества и Развития сегодня (пятница, 11 февраля) обновило рекомендации относительно поездок в Украину и теперь советует гражданам Великобритании воздержаться от любых поездок в Украину. Граждане Великобритании, которые находятся в Украине, должны уехать сейчас, пока доступны коммерческие рейсы", - говорится в сообщении МИД.

"Граждане Великобритании не должны рассчитывать на консульскую поддержку или помощь в эвакуации в случае российского военного вторжения".

Детали

Великобритания, вероятно, сократит штат своего посольства в Киеве. Там также предостерегли британских граждан от любых поездок в две области, контролируемых российскими боевиками, Донецкую и Луганскую, на востоке страны.

Добавим

Ранее Джо Байден призвал всех граждан США выехать из Украины. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия направила к украинской границе еще больше военных и может начать вторжение в любое время, даже во время зимних Олимпийских игр в Пекине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Израиль эвакуируют семьи дипломатов из Киева и предостерегает соотечественников от поездок в Украину - МИД

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