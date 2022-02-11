МИД Великобритании просит своих граждан немедленно покинуть Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Министерство иностранных дел Великобритании выпустило предупреждение для своих граждан, в котором советует не ездить в Украину, а тем, кто там находится, уехать сейчас, пока доступны коммерческие рейсы, информирует УНН.
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"Министерство иностранных дел и по делам Содружества и Развития сегодня (пятница, 11 февраля) обновило рекомендации относительно поездок в Украину и теперь советует гражданам Великобритании воздержаться от любых поездок в Украину. Граждане Великобритании, которые находятся в Украине, должны уехать сейчас, пока доступны коммерческие рейсы", - говорится в сообщении МИД.
"Граждане Великобритании не должны рассчитывать на консульскую поддержку или помощь в эвакуации в случае российского военного вторжения".
Детали
Великобритания, вероятно, сократит штат своего посольства в Киеве. Там также предостерегли британских граждан от любых поездок в две области, контролируемых российскими боевиками, Донецкую и Луганскую, на востоке страны.
Добавим
Ранее Джо Байден призвал всех граждан США выехать из Украины. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия направила к украинской границе еще больше военных и может начать вторжение в любое время, даже во время зимних Олимпийских игр в Пекине.
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