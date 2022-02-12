У Києві стартував Марш єдності за Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. У Києві розпочався Марш єдності за Україну. Учасники акції пройдуть вулицями столиці, пише УНН.
Деталі
“У такі непрості для нашої держави часи дуже важливо показати всьому світові, що ми не віддамо російському агресору нашу країну. Українці готові обʼєднуватись та будуть чинити опір!”, — вказали організатори маршу.
Близько тисячі людей спочатку зібралися о 14:00 в парку Тараса Шевченка й, утворивши колони, рушили вулицями Києва. Вони взяли з синьо-жовті стяги та банери з написами.
В Києві біля пам'ятника Шевченку збираються учасники «маршу єдності за Україну»
«У такі непрості для нашої держави часи дуже важливо показати всьому світові, що ми не віддамо російському агресору нашу країну», - повідомляють організатори акції pic.twitter.com/b6K1L1YNbg
Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Головна вимога голови Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.
Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Проте, Москва чекала і на письмові відповіді, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" обліку трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.
11 лютого The Guardian повідомило, що президент США Джо Байден нібито повідомив інших лідерів НАТО та ЄС, що США вважають, що Володимир Путін нібито вирішив здійснити вторгнення в Україну, яке, згідно з дипломатичними джерелами, може статися протягом найближчих кількох днів. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія скерувала до українського кордону ще більше військових і може почати вторгнення будь-коли, навіть під час зимових Олімпійських ігор у Пекіні. Spiegel при цьому вказував, що "інсайдери вважають можливим, що США свідомо поширювали інформацію, щоб перешкодити планам російської атаки".
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що оприлюднені плани ворога — це зруйновані плани, їх боятись не треба.
МЗС РФ заявило, що західні ЗМІ "поширювали відверту дезінформацію, займалися маніпуляціями" щодо можливого вторгнення Росії в Україну.