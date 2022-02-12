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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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"Оприлюднені плани ворога - це зруйновані плани": у Міноборони зробили заяву

"Оприлюднені плани ворога - це зруйновані плани": у Міноборони зробили заяву

Київ • УНН

 • 41930 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що оприлюднені плани ворога - це зруйновані плани, їх боятись не треба. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

Цитата:

“Оприлюднені плани ворога — це зруйновані плани, їх боятись не треба”, — написала Маляр.

Деталі

Маляр навела приклади, чому як у 2014-у вже не буде. “Не буде такої зради, як тоді була з боку місцевих працівників правоохоронних органів та деяких військових; військово-політичне керівництво держави сьогодні чітко знає як діяти, вчасно отримує розвіддані та має можливість оперативно приймати рішення; сьогодні збройними силами керують бойові командири, які пройшли пекло війни і знають, що таке ховати побратимів; в нас за ці роки вже є більше 400-т тисяч учасників бойових дій, тобто людей з бойовим досвідом у війні з РФ, яких не було у 2014”, — зазначила Маляр.

Також вона зауважила, що українська армія озброєна значно потужніше, ніж на початку війни. “Крім того, зараз постійно надходить зброя та боєприпаси від наших партнерів. Приміром, з осені по сьогодні тільки від США 15 літаків. А ще Велика Британія, Канада, Литва, Латвія, Естонія та інші”, — написала вона.

Окрім того, за її словами, українські Збройні Сили, на відміну від 2014-го, - у повній бойовій готовності.

“Ніхто жодним сантиметром української землі сьогодні не поступиться. Ескалація зараз — це незрівнянно дорожчий і завідомо програшний крок”, — наголосила вона.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога голови Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Проте, Москва чекала і на письмові відповіді, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" обліку трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.

11 лютого The Guardian повідомило, що президент США Джо Байден нібито повідомив інших лідерів НАТО та ЄС, що США вважають, що Володимир Путін нібито вирішив здійснити вторгнення в Україну, яке, згідно з дипломатичними джерелами, може статися протягом найближчих кількох днів.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія скерувала до українського кордону ще більше військових і може почати вторгнення будь-коли, навіть під час зимових Олімпійських ігор у Пекіні.

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