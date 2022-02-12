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"Обнародованные планы врага - это разрушенные планы": в Минобороны сделали заявление

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 февраля. УНН. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что обнародованные планы врага - это разрушенные планы, их бояться не надо. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Цитата:

“Обнародованные планы врага — это разрушенные планы, их бояться не надо”, — написала Маляр.

Детали

Маляр привела примеры, почему как в 2014-м уже не будет. “Не будет такого предательства, как тогда было со стороны местных сотрудников правоохранительных органов и некоторых военных; военно-политическое руководство государства сегодня четко знает, как действовать, своевременно получает разведданные и имеет возможность оперативно принимать решения; сегодня вооруженными силами управляют боевые командиры, которые прошли ад войны и знают, что такое хоронить собратьев; у нас за эти годы уже есть более 400-т тысяч участников боевых действий, то есть людей с боевым опытом в войне с РФ, которых не было в 2014”, — отметила Маляр.

Также она заметила, что украинская армия вооружена значительно мощнее, чем в начале войны. “Кроме того, сейчас постоянно поступает оружие и боеприпасы от наших партнеров. К примеру, с осени по сегодня только от США 15 самолетов. А еще Великобритания, Канада, Литва, Латвия, Эстония и другие”, — написала она.

Кроме того, по ее словам, украинские Вооруженные Силы, в отличие от 2014-го, - в полной боевой готовности.

"Никто ни один сантиметр украинской земли сегодня не уступит. Эскалация сейчас — это несравненно более дорогой и заведомо проигрышный шаг”, - подчеркнула она.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.

11 февраля The Guardian сообщило, что президент США Джо Байден якобы сообщил других лидеров НАТО и ЕС, что США считают, что Владимир Путин якобы решил осуществить вторжение в Украину, которое, согласно дипломатическим источникам, может произойти в течение ближайших нескольких дней.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия направила к украинской границе еще больше военных и может начать вторжение в любое время, даже во время зимних Олимпийских игр в Пекине.

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