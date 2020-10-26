В Киеве назвали количество новорожденных детей в день выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В Киеве в день местных выборов, 25 октября, родилось более 60 детей, из них -35 мальчиков. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель пресс-службы департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
"В роддомах Киева (25 октября - ред.) родился 61 ребенок, среди них 35 мальчиков и 26 девочек", - сообщила Вишневская.
Как сообщалось, среди тех, кто голосовал, 79% считают, что местные выборы важны для Украины, однако среди тех, кто на выборы не ходил, так считают лишь половина.
Напомним, по данным опроса, пандемию коронавируса назвали причиной отказа от голосования 10% тех украинцев, кто не пришел на местные выборы. 40% избирателей было сложно разобраться с процедурой голосования на местных выборах.
Большинство опрошенных, среди пришедших на выборы и участвовавших в опросе, инициированном Президентом Украины Владимиром Зеленским, активно поддерживают легализацию медицинского каннабиса и сокращение количества нардепов.