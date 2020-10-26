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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 62830 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 88741 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 103974 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 123367 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100190 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101184 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103653 просмотра

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В Киеве назвали количество новорожденных детей в день выборов

В Киеве назвали количество новорожденных детей в день выборов

Киев  •  УНН

 • 20011 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. В Киеве в день местных выборов, 25 октября, родилось более 60 детей, из них -35 мальчиков. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель пресс-службы департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.

"В роддомах Киева (25 октября - ред.) родился 61 ребенок, среди них 35 мальчиков и 26 девочек", - сообщила Вишневская.

Как сообщалось, среди тех, кто голосовал, 79% считают, что местные выборы важны для Украины, однако среди тех, кто на выборы не ходил, так считают лишь половина.

Напомним, по данным опроса, пандемию коронавируса назвали причиной отказа от голосования 10% тех украинцев, кто не пришел на местные выборы. 40% избирателей было сложно разобраться с процедурой голосования на местных выборах.

Большинство опрошенных, среди пришедших на выборы и участвовавших в опросе, инициированном Президентом Украины Владимиром Зеленским, активно поддерживают легализацию медицинского каннабиса и сокращение количества нардепов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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