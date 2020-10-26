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Понад половина виборців проголосували за новими правилами легко — опитування

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Майже половині виборців було складно розібратися з процедурою голосування на місцевих виборах. Про це повідомляє соціологічна група “Рейтинг”, передає УНН.

“За даними електорально-поведінкового дослідження соціологічної групи „Рейтинг“ в день виборів 25 жовтня 2020 року, серед тих, хто голосував на місцевих виборах 40% відповіли, що їм було складно розібратися з бюлетенями: 13% дуже складно і 27% трохи складно. Водночас 35% виборців сказали, що це було зробити досить легко, і 25% — що дуже легко”, — йдеться в повідомленні.

Аудиторією опитування стало населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Участь у цьому опитуванні взяло 8747 респондентів. Помилка репрезентативності — не більше 1,4%.

Нагадаємо, за даними опитування, пандемію коронавірусу назвали причиною відмови від голосування 10% тих українців, хто не прийшов на місцеві вибори.

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