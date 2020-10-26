Более половины избирателей проголосовали по новым правилам легко - опрос

“По данным электорально-поведенческого исследования социологической группы „Рейтинг“ в день выборов 25 октября 2020 года, среди тех, кто голосовал на местных выборах, 40% ответили, что им было сложно разобраться с бюллетенями: 13% очень сложно и 27% не сложно. В то же время 35% избирателей сказали, что это было сделать довольно легко, и 25% — очень легко”, — говорится в сообщении.

Аудиторией опроса стало население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Участие в этом опросе приняло 8747 респондентов. Погрешность репрезентативности — не более 1,4%.

Напомним, по данным опроса, пандемию коронавируса назвали причиной отказа от голосования 10% тех украинцев, кто не пришел на местные выборы.