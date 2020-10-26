Более половины избирателей проголосовали по новым правилам легко - опрос

ukru
"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка
Эксклюзив
15:18 • 19505 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
13:51 • 53453 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

13:29 • 43282 просмотра

Грузия сократила срок безвиза для украинцев с трех до одного года

Эксклюзив
3 апреля, 09:14 • 211411 просмотра

Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки

3 апреля, 08:00 • 118804 просмотра

Пасхальная корзина: во сколько обойдется в этом году

3 апреля, 06:50 • 115156 просмотра

"Сложно, но не критично": в правительстве оценили пошлины Трампа для Украины и работают над лучшими условиями

Эксклюзив
3 апреля, 06:00 • 176706 просмотра

Финтех-эксперт Елена Соседка объяснила, как изменится рынок после легализации криптовалют в Украине

2 апреля, 19:23 • 114176 просмотра

Украина вернула 11 детей с оккупированных территорий и рф

2 апреля, 18:52 • 104932 просмотра

Полуфинал Кубка Украины по футболу: определились участники

2 апреля, 17:00 • 103678 просмотра

Трамп планирует уволить Илона Маска с его должности в Белом доме – Politico

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
3 м/с
36 %
752 мм
Ясно, в ближайшие 2 часа осадков не ожидается
Популярные новости

По меньшей мере 4 погибших в США: последствия катастрофического торнадо, пронесшегося по части страны

3 апреля, 07:38 • 183854 просмотра

Киноадаптация "Как приручить дракона 2" получила дату релиза

3 апреля, 08:47 • 106477 просмотра

Nintendo Switch 2: дата выхода, цена и характеристики новой консоли

3 апреля, 09:11 • 75342 просмотра

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

10:44 • 67633 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

13:03 • 60567 просмотра
публикации

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка
Эксклюзив

15:18 • 19568 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше
Эксклюзив

13:51 • 53525 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

13:03 • 60700 просмотра

Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки
Эксклюзив

3 апреля, 09:14 • 211498 просмотра

По меньшей мере 4 погибших в США: последствия катастрофического торнадо, пронесшегося по части страны

3 апреля, 07:38 • 183973 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Канада

Реклама
УНН Lite

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

13:52 • 13597 просмотра

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

12:01 • 20725 просмотра

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

10:44 • 67725 просмотра

Nintendo Switch 2: дата выхода, цена и характеристики новой консоли

3 апреля, 09:11 • 75425 просмотра

Киноадаптация "Как приручить дракона 2" получила дату релиза

3 апреля, 08:47 • 106557 просмотра
Актуальное

Старлинк

Вашингтон Пост

Facebook

Симпсоны

Леопард 1

Более половины избирателей проголосовали по новым правилам легко - опрос

Более половины избирателей проголосовали по новым правилам легко - опрос

Киев • УНН

 • 13783 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Почти половине избирателей было сложно разобраться с процедурой голосования на местных выборах. Об этом сообщает социологическая группа “Рейтинг”, передает УНН.

“По данным электорально-поведенческого исследования социологической группы „Рейтинг“ в день выборов 25 октября 2020 года, среди тех, кто голосовал на местных выборах, 40% ответили, что им было сложно разобраться с бюллетенями: 13% очень сложно и 27% не сложно. В то же время 35% избирателей сказали, что это было сделать довольно легко, и 25% — очень легко”, — говорится в сообщении.

Аудиторией опроса стало население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Участие в этом опросе приняло 8747 респондентов. Погрешность репрезентативности — не более 1,4%.

Напомним, по данным опроса, пандемию коронавируса назвали причиной отказа от голосования 10% тех украинцев, кто не пришел на местные выборы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Bitcoin
$81,499.50
Золото
$3,152.29
Tesla
$262.03
Brent
$69.57
S&P 500
$5,421.19
Газ TTF
$39.44
Ethereum
$1,758.36