Кожен десятий українець, який не голосував, назвав причиною СOVID-19 — опитування

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Пандемію коронавірусу називають причиною відмови від голосування 10% тих українців, хто не прийшов на місцеві вибори. Про це повідомила соціологічна група “Рейтинг”, передає УНН.

“20% з тих, хто не голосував на виборах, головною причиною назвали стан здоров’я, 19% — через те, що не проживають за місцем прописки, 15% — зайняті в день виборів, 14% — не знали, за кого голосувати. Для 12% — вибори нецікаві, 10% — через епідемію коронавірусу. У 4% немає виборів у їхньому місті/селі, ще 4% — відсутні у списках”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що аудиторію опитування склало населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Всього в опитуванні взяло 9947 респондентів. У тому числі 1200 респондентів методом опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів — опитування тих, хто не голосував на виборах. За даними “Рейтингу”, помилка репрезентативності складає не більше 2,8%.

Додамо, “Рейтинг” повідомляв, що опитані виборці активно підтримують скорочення кількості нардепів та легалізацію медичного канабісу.

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