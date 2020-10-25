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“Рейтинг”: опитані виборці активно підтримують скорочення кількості нардепів та легалізацію медичного канабісу

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. За даними електорально-поведінкового дослідження Соціологічної групи Рейтинг в день виборів 25 жовтня 2020 року, більшість опитаних, серед тих, хто прийшли на вибори та взяли участі в опитуванні, ініційованому Президентом, активно підтримують легалізацію медичного канабісу та скорочення кількості нардепів, повідомляє УНН.

На п’ять запитань від Президента респонденти дали наступні відповіді:

• Право України на використання гарантій безпеки визначених Будапештським меморандумом підтримують 78% тих, хто брав участь у виборах і в опитуванні, 10% — не підтримують, 12% — не змогли відповісти. Водночас, серед тих, хто брав участь у виборах, але не брали участь в опитуванні Президента — 56% підтримують її, 13% — не підтримують, 31% — не змогли відповісти.

• Легалізацію канабісу в медичних цілях для полегшення болю важкохворих підтримують 70% тих, хто брав участь у виборах і в опитуванні, 24% — не підтримують. Серед тих, хто брав участь у виборах, але не брали участь в опитуванні Президента — 52% підтримують її, 28% — не підтримують, 20% — не змогли відповісти.

• Ідею довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах підтримують 81% тих, хто брав участь у виборах і в опитуванні, 16% — не підтримують. Серед тих, хто брав участь у виборах, але не брали участь в опитуванні Президента — 63% підтримують її, 21% — не підтримують, 16% — не визначилися.

• Ідею створення вільної економічної зони на території Донецької і Луганської областей підтримують 45% тих, хто брав участь у виборах і в опитуванні, 43% — не підтримують, 12% — не визначилися. Серед тих, хто брав участь у виборах, але не брали участь в опитуванні Президента — 33% підтримують її, 39% — не підтримують, 28% — не визначилися.

• Ідею скорочення кількості народних депутатів до 300 підтримують 95% тих, хто брав участь у виборах і в опитуванні, 4% — не підтримують. Серед тих, хто брав участь у виборах, але не брали участь в опитуванні Президента — 81% підтримують її, 7% — не підтримують, 13% — не визначилися.

• Право України на використання гарантій безпеки визначених Будапештським меморандумом підтримують 78% тих, хто брав участь у виборах і в опитуванні, 10% — не підтримують, 12% — не змогли відповісти. Серед тих, хто брав участь у виборах, але не брали участь в опитуванні — 56% підтримують її, 13% — не підтримують, 31% — не змогли відповісти.
Нагадаємо, результати опитування, ініційованого главою держави, будуть готові 26 жовтня.

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