"Рейтинг": опрошенные избиратели активно поддерживают сокращение количества нардепов и легализацию медицинского каннабиса

На пять вопросов от Президента респонденты дали следующие ответы:

• Право Украины на использование гарантий безопасности определенных Будапештским меморандумом поддерживают 78% тех, кто участвовал в выборах и в опросе, 10% - не поддерживают, 12% - затруднились ответить. В то же время, среди тех, кто принимал участие в выборах, но не участвовали в опросе Президента - 56% поддерживают ее, 13% - не поддерживают, 31% - затруднились ответить.

• Легализацию каннабиса в медицинских целях для облегчения боли тяжелобольных поддерживают 70% тех, кто участвовал в выборах и в опросе, 24% - не поддерживают. Среди тех, кто принимал участие в выборах, но не участвовали в опросе Президента - 52% поддерживают ее, 28% - не поддерживают, 20% - затруднились ответить.

• Идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах поддерживают 81% тех, кто участвовал в выборах и в опросе, 16% - не поддерживают. Среди тех, кто принимал участие в выборах, но не участвовали в опросе Президента - 63% поддерживают ее, 21% - не поддерживают, 16% - не определились.

• Идею создания свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей поддерживают 45% тех, кто участвовал в выборах и в опросе, 43% - не поддерживают, 12% - не определились. Среди тех, кто принимал участие в выборах, но не участвовали в опросе Президента - 33% поддерживают ее, 39% - не поддерживают, 28% - не определились.

• Идею сокращения количества народных депутатов до 300 поддерживают 95% тех, кто участвовал в выборах и в опросе, 4% - не поддерживают. Среди тех, кто принимал участие в выборах, но не участвовали в опросе Президента - 81% поддерживают ее, 7% - не поддерживают, 13% - не определились.

• Право Украины на использование гарантий безопасности определенных Будапештским меморандумом поддерживают 78% тех, кто участвовал в выборах и в опросе, 10% - не поддерживают, 12% - затруднились ответить. Среди тех, кто принимал участие в выборах, но не участвовали в опросе - 56% поддерживают ее, 13% - не поддерживают, 31% - затруднились ответить.

Напомним, результаты опроса, инициированного главой государства, будут готовы 26 октября.