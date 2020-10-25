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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 56871 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 81954 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 102886 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 121790 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 99506 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100980 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 103576 просмотра

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"Рейтинг": опрошенные избиратели активно поддерживают сокращение количества нардепов и легализацию медицинского каннабиса

"Рейтинг": опрошенные избиратели активно поддерживают сокращение количества нардепов и легализацию медицинского каннабиса

Киев  •  УНН

 • 11767 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. По данным электорально-поведенческого исследования Социологической группы Рейтинг в день выборов 25 октября 2020 года, большинство опрошенных, среди пришедших на выборы и участвовавших в опросе, инициированном Президентом, активно поддерживают легализацию медицинского каннабиса и сокращение количества нардепов, сообщает УНН.

На пять вопросов от Президента респонденты дали следующие ответы:

• Право Украины на использование гарантий безопасности определенных Будапештским меморандумом поддерживают 78% тех, кто участвовал в выборах и в опросе, 10% - не поддерживают, 12% - затруднились ответить. В то же время, среди тех, кто принимал участие в выборах, но не участвовали в опросе Президента - 56% поддерживают ее, 13% - не поддерживают, 31% - затруднились ответить.

• Легализацию каннабиса в медицинских целях для облегчения боли тяжелобольных поддерживают 70% тех, кто участвовал в выборах и в опросе, 24% - не поддерживают. Среди тех, кто принимал участие в выборах, но не участвовали в опросе Президента - 52% поддерживают ее, 28% - не поддерживают, 20% - затруднились ответить.

• Идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах поддерживают 81% тех, кто участвовал в выборах и в опросе, 16% - не поддерживают. Среди тех, кто принимал участие в выборах, но не участвовали в опросе Президента - 63% поддерживают ее, 21% - не поддерживают, 16% - не определились.

• Идею создания свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей поддерживают 45% тех, кто участвовал в выборах и в опросе, 43% - не поддерживают, 12% - не определились. Среди тех, кто принимал участие в выборах, но не участвовали в опросе Президента - 33% поддерживают ее, 39% - не поддерживают, 28% - не определились.

• Идею сокращения количества народных депутатов до 300 поддерживают 95% тех, кто участвовал в выборах и в опросе, 4% - не поддерживают. Среди тех, кто принимал участие в выборах, но не участвовали в опросе Президента - 81% поддерживают ее, 7% - не поддерживают, 13% - не определились.

• Право Украины на использование гарантий безопасности определенных Будапештским меморандумом поддерживают 78% тех, кто участвовал в выборах и в опросе, 10% - не поддерживают, 12% - затруднились ответить. Среди тех, кто принимал участие в выборах, но не участвовали в опросе - 56% поддерживают ее, 13% - не поддерживают, 31% - затруднились ответить.

Напомним, результаты опроса, инициированного главой государства, будут готовы 26 октября.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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