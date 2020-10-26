Каждый десятый украинец, который не голосовал, назвал причиной СOVID-19 — опрос

“20% из тех, кто не голосовал на выборах, главной причиной назвали состояние здоровья, 19% — из-за того, что не проживают по месту прописки, 15% — заняты в день выборов, 14% — не знали, за кого голосовать. Для 12% — выборы неинтересны, 10% — из-за эпидемии коронавируса. У 4% нет выборов в их городе/селе, еще 4% — отсутствуют в списках”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что аудиторию опроса составило население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Всего в опросе приняло 9947 респондентов. В том числе 1200 респондентов методом опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов — опрос тех, кто не голосовал на выборах. По данным “Рейтинга”, ошибка репрезентативности составляет не более 2,8%.

Добавим, “Рейтинг” сообщал, что опрошенные избиратели активно поддерживают сокращение количества нардепов и легализацию медицинского каннабиса.