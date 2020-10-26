У Києві назвали кількість новонароджених дітей у день виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Києві в день місцевих виборів, 25 жовтня, народилося понад 60 дітей, з них –35 хлопчиків. Про це журналісту УНН повідомила керівниця пресслужби департаменту охорони здоров’я КМДА Наталя Вишневська.
"У пологових будинках міста Києва (25 жовтня – ред.) народилося 61 дитина, серед них 35 хлопчиків та 26 дівчаток", - повідомила Вишневська.
Як повідомлялося, серед тих, хто голосував, 79% вважають, що місцеві вибори важливі для України, проте серед тих, хто на вибори не ходив, так вважають лише половина.
Нагадаємо, за даними опитування, пандемію коронавірусу назвали причиною відмови від голосування 10% тих українців, хто не прийшов на місцеві вибори. 40% виборців було складно розібратися з процедурою голосування на місцевих виборах.
Більшість опитаних, серед тих, хто прийшли на вибори та взяли участі в опитуванні, ініційованому Президентом України Володимиром Зеленським, активно підтримують легалізацію медичного канабісу та скорочення кількості нардепів.