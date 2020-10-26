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79% виборців вважають, що місцеві вибори важливі для України — опитування

79% виборців вважають, що місцеві вибори важливі для України — опитування

Київ • УНН

 • 13188 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Серед тих, хто голосував, 79% вважають, що місцеві вибори важливі для України, проте серед тих, хто на вибори не ходив, так вважають лише половина. Про це повідомляє соціологічна група “Рейтинг”, передає УНН.

“Так само виборці оптимістичніше налаштовані щодо майбутнього ніж ті, хто не голосував: 47% виборців вважають, що ситуація у їхньому місті/селі в результаті цих виборів покращиться, 38% вважають, що не зміниться, а серед неголосуючих лише 20% вважають, що ситуація покращиться, водночас більшість (58%) — що не зміниться, 13% — що погіршиться”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед тих, хто не ходив на вибори, відносна більшість відчуває розчарування щодо ситуації в країні — це 63%, а 32% серед них відчувають надію. З тих українців, хто голосував, 44% відчувають надію, 51% — розчарування щодо країни.

“Загалом серед усіх емоцій у голосуючих переважає надія (51%) та зацікавлення (24%), водночас, у тих, хто не голосував, — розчарування (35%)”, — додають соціологи.

Аудиторією опитування стало населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Участь у цьому опитуванні взяло 8747 респондентів. Помилка репрезентативності — не більше 1,4%.

Нагадаємо, за даними опитування, пандемію коронавірусу назвали причиною відмови від голосування 10% тих українців, хто не прийшов на місцеві вибори. 40% виборців було складно розібратися з процедурою голосування на місцевих виборах.

Більшість опитаних, серед тих, хто прийшли на вибори та взяли участі в опитуванні, ініційованому Президентом України Володимиром Зеленським, активно підтримують легалізацію медичного канабісу та скорочення кількості нардепів. 

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