79% избирателей считают, что местные выборы важны для Украины — опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Среди голосовавших, 79% считают, что местные выборы важны для Украины, однако среди тех, кто на выборы не ходил, так считают лишь половина. Об этом сообщает социологическая группа “Рейтинг”, передает УНН.
“Так же избиратели оптимистично настроены относительно будущего, чем те, кто не голосовал. 47% избирателей считают, что ситуация в их городе/селе в результате этих выборов улучшится, 38% считают, что не изменится, а среди неголосующих только 20% считают, что ситуация улучшится, при этом большинство (58%) — что не изменится, 13% — что ухудшится”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что среди тех, кто не ходил на выборы, относительное большинство чувствует разочарование в ситуации в стране — это 63%, а 32% из них испытывают надежду. Из тех украинцев, кто голосовал, 44% испытывают надежду, 51% — разочарование в стране.
“В целом среди всех эмоций в голосующих преобладает надежда (51%) и интерес (24%), в то же время у тех, кто не голосовал, — разочарование (35%)”, — добавляют социологи.
Аудиторией опроса стало население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Участие в этом опросе приняло 8747 респондентов. Ошибка репрезентативности — не более 1,4%.
Напомним, по данным опроса, пандемию коронавируса назвали причиной отказа от голосования 10% тех украинцев, кто не пришел на местные выборы. 40% избирателей было сложно разобраться с процедурой голосования на местных выборах.
Большинство опрошенных, среди пришедших на выборы и участвовавших в опросе, инициированном Президентом Украины Владимиром Зеленским, активно поддерживают легализацию медицинского каннабиса и сокращение количества нардепов.