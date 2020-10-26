79% избирателей считают, что местные выборы важны для Украины — опрос

“Так же избиратели оптимистично настроены относительно будущего, чем те, кто не голосовал. 47% избирателей считают, что ситуация в их городе/селе в результате этих выборов улучшится, 38% считают, что не изменится, а среди неголосующих только 20% считают, что ситуация улучшится, при этом большинство (58%) — что не изменится, 13% — что ухудшится”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди тех, кто не ходил на выборы, относительное большинство чувствует разочарование в ситуации в стране — это 63%, а 32% из них испытывают надежду. Из тех украинцев, кто голосовал, 44% испытывают надежду, 51% — разочарование в стране.

“В целом среди всех эмоций в голосующих преобладает надежда (51%) и интерес (24%), в то же время у тех, кто не голосовал, — разочарование (35%)”, — добавляют социологи.

Аудиторией опроса стало население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Участие в этом опросе приняло 8747 респондентов. Ошибка репрезентативности — не более 1,4%.

Напомним, по данным опроса, пандемию коронавируса назвали причиной отказа от голосования 10% тех украинцев, кто не пришел на местные выборы. 40% избирателей было сложно разобраться с процедурой голосования на местных выборах.

Большинство опрошенных, среди пришедших на выборы и участвовавших в опросе, инициированном Президентом Украины Владимиром Зеленским, активно поддерживают легализацию медицинского каннабиса и сокращение количества нардепов.