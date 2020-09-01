В Freedom House призвали власти Украины отреагировать на нападения в Одессе и Харьковской области

"Последние нападения на мирных сторонников прав человека ЛГБТ+ и ромов являются неотложным напоминанием о том, что в отношении угроз насилия на почве ненависти должно быть серьезное отношение государственной власти, которая несет ответственность за предотвращение таких проявлений насилия и реагирование на него", - заявил Шааф.

Он добавил, что в отношении обоих инцидентов сначала предшествовало много угроз в социальных сетях и в других местах.

"То, что нападения происходили в присутствии правоохранителей, которые не смогли справиться со стремительным нарастанием угроз, подчеркивает тот факт, что виновные в насилии на почве ненависти, как и раньше, остаются безнаказанными в Украине. Лица, ответственные за нападения в Харькове и Одессе, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством, а уполномоченные органы должны принять решительные меры по совершенствованию правовой базы Украины для предотвращения насилия на почве ненависти и реагирования на него в соответствии с международными стандартами защиты прав человека", - добавил Шааф.

Напомним, ранее, 29 августа, на Харьковщине возле домов ромов произошли столкновения, территорию поселка окружила полиция. Тогда несколько жителей поселка Андреевка Харьковской области забросали яйцами и камнями дом, в котором живут ромы.

Уже 30 августа в Одессе дракой закончилась акция "Марша равенства". По сообщениям, подрались представители ЛГБТ-сообщества и члены праворадикальной организации. В полиции тогда сообщили, что в результате нападения в медучреждение доставили двух полицейских, а задержали тогда более десятка человек.

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Уже 31 августа полиция уточнила, что задержала 17-летнего парня, которого подозревают в травмировании полицейского на Думской площади в Одессе.