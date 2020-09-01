У Freedom House закликали владу України відреагувати на напади в Одесі та Харківській області
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. У правозахисній організації Freedom House закликали правоохоронців України відреагувати на відкриті погрози насильства на ґрунті ненависті. Відповідну заяву опублікував директор представництва організації в Україні Метью Шааф, коментуючи інциденти в Харківській області та в Одесі 29 і 30 серпня, передає УНН.
“Нещодавні напади на мирних прихильників прав людини ЛГБТ+ та ромів, є невідкладним нагадуванням про те, що стосовно погроз насильства на ґрунті ненависті повинна серйозно відноситись державна влада, що несе відповідальність за запобігання таких проявів насильства та реагування на нього”, — заявив Шааф.
Він додав, що стосовно обох інцидентів спочатку передувало багато погроз в соціальних мережах та в інших місцях.
“Те, що напади відбувались в присутності правоохоронців, які не змогли впоратися зі стрімким наростанням погроз, підкреслює той факт, що винні в насильстві на підґрунті ненависті, як і раніше, залишаються безкарними в Україні. Особи, відповідальні за напади в Харкові і Одесі, повинні бути притягнуті до відповідальності відповідно до чинного законодавства, а уповноважені органи мусять вжити рішучих заходів щодо вдосконалення правової бази України для запобігання насильства на підґрунті ненависті та реагування на нього, відповідно до міжнародних стандартів захисту прав людини”, — додав Шааф.
Нагадаємо, раніше, 29 серпня, на Харківщині біля будинків ромів сталися сутички, територію селища оточила поліція. Тоді кількасот жителів селища Андріївка Харківської області закидали яйцями і камінням будинок, у якому живуть роми.
Вже 30 серпня в Одесі бійкою закінчилась акція “Маршу рівності”. За повідомленнями, побилися представники ЛГБТ-спільноти та члени праворадикальної організації. У поліції тоді повідомили, що в результаті нападу до медзакладу доставили двох поліцейських, а затримали тоді понад десяток осіб.
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Вже 31 серпня поліція уточнила, що затримала 17-річного хлопця, якого підозрюють у травмуванні поліцейського на Думській площі в Одесі.