На Харківщині біля будинків ромів сталися сутички, територію селища оточила поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. На Харківщині близько 500 жителів селища Андріївки зібралися на мирну акцію під будинки ромів, проте акція переросла у зіткнення. Так, територію селища оточила поліція. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Харківській області.
“На сьогодні жителями Андріївки Балаклійського району було призначено мирну акцію з метою висловлення невдоволення діями ромских родин, що мешкають на території району. Біля домів ромів наразі зібралося близько 500 місцевих жителів. Мирна акція переросла у зіткнення. Відразу по тривозі було піднято особовий склад районної поліції, які евакуювали ромські родини з епіцентру конфлікту”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що зараз територія селища оточена поліцією. Правоохоронці контролюють ситуацію та не допустять силового розвитку подій.
Так, результаті події постраждалих осіб немає. Громадський порядок охороняють близько 80 працівників Балаклійського відділу поліції та бійців спецпідрозділів поліції особливого призначення.
Нагадаємо, у Дніпровському районі Запоріжжя сталась бійка із застосуванням вогнепальної зброї.