У Запоріжжі біля супермаркету сталася бійка зі стріляниною
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. У Дніпровському районі Запоріжжя сталась бійка із застосуванням вогнепальної зброї. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Запорізької області, передає УНН.
Зазначається, що інцидент трапився 9 серпня біля одного з супермаркетів по вул. Добробутна, 39, де відбулася сварка між двома подружжями через паркування.
"Втрутився син однієї з жінок 1993 року народження разом зі своїми товарищами та завдали чоловіку 1971 року народження з іншого боку конфлікта множинні удари руками та ногами тілесні ушкодження в область тулубу та голови останнього, від яких потерпілий втратив свідомість. Після чого, невстановлена особа, скориставшись безпорадним станом потерпілого незаконно заволоділа належним йому пістолетом та здійснила в останнього декілька пострілів", – йдеться в повідомленні.
Через стрілянину та бійку у потерпілого тяжкі тілесні ушкодження: відкрита черепно-мозкова травма, вдавлений перелом склепіння черепа, забій головного мозку, множинні рани голови, непроникаюче вогнепальне поранення правого стегна.
"10.08.2020 о півночі поліцією міста зловмисника затримано та приймаються розшукові заходи по встановленню його товаришів. Наразі, вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років", – повідомили у прокуратурі.
Як повідомляв УНН, у столичному Гідропарку іноземець влаштував стрілянину та поранив людину.