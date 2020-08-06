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У столичному Гідропарку іноземець влаштував стрілянину та поранив людину

У столичному Гідропарку іноземець влаштував стрілянину та поранив людину

Київ • УНН

 • 10874 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. У столиці затримали іноземця, який влаштував стрілянину в Гідропарку та поранив охоронця кафе. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва, передає УНН.

"Між відвідувачем розважального закладу та охоронцем виник конфлікт через нібито крадіжку. У ході суперечки, яка продовжилася на вулиці, відвідувач дістав пістолет, кілька разів вистрілив в опонента та втік на своєму авто в невідомому напрямку. 27-річного потерпілого госпіталізували та прооперували. Наразі його життю нічого не загрожує", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поліцейські встановили місцезнаходження автомобіля та затримали стрілка. Ним виявився 36-річний іноземний громадянин. 

"Слідчі Дніпровського управління поліції повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує до 7 років тюремного ув’язнення", – додали в поліції.

Як повідомляв УНН, у Запоріжжі лікар-іноземець влаштував стрілянину та поранив людину.

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