В столичном Гидропарке иностранец устроил стрельбу и ранил человека
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В столице задержали иностранца, который устроил стрельбу в Гидропарке и ранил охранника кафе. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает УНН.
"Между посетителем развлекательного заведения и охранником возник конфликт из-за якобы кражи. В ходе спора, который продолжился на улице, посетитель достал пистолет, несколько раз выстрелил в оппонента и скрылся на своем автомобиле в неизвестном направлении. 27-летнего пострадавшего госпитализировали и прооперировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские установили местонахождение автомобиля и задержали стрелка. Им оказался 36-летний иностранный гражданин.
"Следователи Днепровского управления полиции сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Злоумышленнику грозит до 7 лет тюремного заключения", - добавили в полиции.
Как сообщал УНН, в Запорожье врач-иностранец устроил стрельбу и ранил человека.