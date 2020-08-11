В Запорожье возле супермаркета произошла драка со стрельбой
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В Днепровском районе Запорожья произошла драка с применением огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области, передает УНН.
Отмечается, что инцидент произошел 9 августа у одного из супермаркетов по ул. Добробутная, 39, где произошла ссора между двумя супружескими парами из-за парковки.
"Вмешался сын одной из женщин 1993 года рождения вместе со своими товарищами и нанесли мужчине 1971 года рождения с другой стороны конфликта множественные удары руками и ногами телесные повреждения в область туловища и головы последнего, от которых потерпевший потерял сознание. После чего, неустановленное лицо, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего незаконно завладело принадлежащим ему пистолетом и осуществило в последнего несколько выстрелов", - говорится в сообщении.
Из-за стрельбы и драки у пострадавшего тяжкие телесные повреждения: открытая черепно-мозговая травма, вдавленный перелом свода черепа, ушиб головного мозга, многочисленные раны головы, непроникающее огнестрельное ранение правого бедра.
"10.08.2020 в полночь полицией города злоумышленник задержан и принимаются розыскные мероприятия по установлению его товарищей. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет", - сообщили в прокуратуре.
Как сообщал УНН, в столичном Гидропарке иностранец устроил стрельбу и ранил человека.