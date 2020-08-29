В Харьковской области возле домов ромов произошли столкновения, территорию поселка окружила полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. На Харьковщине облсти около 500 жителей поселка Андреевки собрались на мирную акцию под дома ромов, однако акция переросла в столкновения. Так, территорию поселка окружила полиция. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.
“На сегодня жителями Андреевки Балаклейского района было назначен мирную акцию с целью выражения недовольства действиями ромской семей, проживающих на территории района. У домов рома пока собралось около 500 местных жителей. Мирная акция переросла в столкновения. Сразу по тревоге был поднят личный состав районной полиции, эвакуировали цыганские семьи из эпицентра конфликта”, — сказано в сообщении.
Отмечается, что сейчас территория поселка окружена полицией. Правоохранители контролируют ситуацию и не допустят силового развития событий.
Так, в результате происшествия пострадавших нет. Общественный порядок охраняют около 80 работников Балаклейского отдела полиции и бойцов спецподразделений полиции особого назначения.
Напомним, в Днепровском районе Запорожья произошла драка с применением огнестрельного оружия.