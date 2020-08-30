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В Одесі під час ЛГБТ-акції сталися сутички з поліцією

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. В Одесі у неділю, 30 серпня, під час акції "Одеса Прайд 2020", яку організувала місцева ЛГБТ-спільнота, група їхніх противників розпилила газ у натовпі та закидала людей яйцями. Про це повідомляє Національна поліція в Одеській області, передає УНН.

В Одесі під час ЛГБТ-акції сталися сутички з поліцією

Зазначається, що в результаті сутичок до медичного закладу доставили двох поліцейських.

“Під час акції на підтримку квір-культури група їхніх противників у натовпі розпилила газ та закидала людей яйцями. В результаті неправомірних дій молодиків до медичного закладу доставили двох поліцейських”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Поліція Варшави затримала 48 людей під час ЛГБТ-акції

Додається, що порушників затримали. Щодо них будуть складені протоколи за статтями 173 (дрібне хуліганство) та 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) Кодексу України про адміністративні правопорушення, повідомили в поліції.

Як зазначили організатори акції на Facebook, “такого рівня агресії та безкарного насильства не було під час жодного заходу „Одеса Прайд“ в попередні роки”. За їхніми словами, поліція не відреагувала вчасно на напад. “Закликаємо Національну поліцію України притягнути до відповідальності винуватих у скоєнні нападів на мирних демонстрантів, а також вжити заходів... за розпалювання ненависті та підбурювання до насильницьких дій”, — йдеться в повідомленні організаторів “Одеса Прайд 2020”.

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