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Поліція Варшави затримала 48 людей під час ЛГБТ-акції

Поліція Варшави затримала 48 людей під час ЛГБТ-акції

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Поліція Варшави у неділю, 8 серпня, повідомила про затримання напередодні 48 осіб під час ЛГБТ-акції у польській столиці. Про це пише УНН із посиланням на DW та Reuters.

Як пише DW, затримані намагалися перешкодити поліцейським арештувати учасника протесту, який розвішував веселкові прапори на статуї у Варшаві. Також затриманим закидають зневажливе ставлення до поліцейського та пошкодження автомобіля правоохоронців.

За даними Reuters, учасники протесту оточили поліцейську машину в центрі Варшави, вигукуючи: “Ганьба, ганьба!”. Таким чином вони намагалися зупинити автомобіль, у якому перебував затриманий активіст.

Члени антигомофобної групи Stop Bzdurom розповіли, що минулого тижня вони розвішували веселкові прапори на статуї Ісуса та інші пам’ятники в місті в рамках боротьби за права ЛГБТ-спільноти. Вони закликали до акції протесту у Варшаві 8 серпня.

Нагадаємо, переобраний 12 липня на другий термін президент Польщі Анджей Дуда, в рамках своєї передвиборчої програми називав “ЛГБТ-ідеологію” більш руйнівною, ніж комунізм.

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