Полиция Варшавы задержала 48 человек во время ЛГБТ-акции
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Полиция Варшавы в воскресенье, 8 августа, сообщила о задержании накануне 48 человек во время ЛГБТ-акции в польской столице. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW и Reuters.
Как пишет DW, задержанные пытались помешать полицейским арестовать участника протеста, который развешивал радужные флаги на статуи в Варшаве. Также задержанным вменяют пренебрежительное отношение к полицейским и повреждениея автомобиля правоохранителей.
По данным Reuters, протестующие окружили полицейскую машину в центре Варшавы, выкрикивая: “Позор, позор!”. Таким образом они пытались остановить автомобиль, в котором находился задержанный активист.
Члены антигомофобной группы Stop Bzdurom рассказали, что на прошлой неделе они развешивали радужные флаги на статуи Иисуса и другие памятники в городе в рамках борьбы за права ЛГБТ-сообщества. Они призывали к акции протеста в Варшаве 8 августа.
Напомним, переизбранный 12 июля на второй срок президент Польши Анджей Дуда, в рамках своей предвыборной программы называл “ЛГБТ-идеологию” более разрушительной, чем коммунизм.