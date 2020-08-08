Полиция Варшавы задержала 48 человек во время ЛГБТ-акции

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 79400 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101365 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 125846 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106893 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126816 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101084 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101919 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103908 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101925 просмотра

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Полиция Варшавы задержала 48 человек во время ЛГБТ-акции

Полиция Варшавы задержала 48 человек во время ЛГБТ-акции

Киев  •  УНН

 • 14958 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Полиция Варшавы в воскресенье, 8 августа, сообщила о задержании накануне 48 человек во время ЛГБТ-акции в польской столице. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW и Reuters.

Как пишет DW, задержанные пытались помешать полицейским арестовать участника протеста, который развешивал радужные флаги на статуи в Варшаве. Также задержанным вменяют пренебрежительное отношение к полицейским и повреждениея автомобиля правоохранителей.

По данным Reuters, протестующие окружили полицейскую машину в центре Варшавы, выкрикивая: “Позор, позор!”. Таким образом они пытались остановить автомобиль, в котором находился задержанный активист.

Члены антигомофобной группы Stop Bzdurom рассказали, что на прошлой неделе они развешивали радужные флаги на статуи Иисуса и другие памятники в городе в рамках борьбы за права ЛГБТ-сообщества. Они призывали к акции протеста в Варшаве 8 августа.

Напомним, переизбранный 12 июля на второй срок президент Польши Анджей Дуда, в рамках своей предвыборной программы называл “ЛГБТ-идеологию” более разрушительной, чем коммунизм.

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