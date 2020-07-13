У Польщі підрахували всі голоси: Дуда офіційно залишається на другий термін
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Національна виборча комісія Польщі підвела підсумки другого туру президентських виборів. Після підрахунку даних з 100% голосів, перемогу на виборах здобув Анджей Дуда, передає УНН з посиланням на Rzeczpospolita.
Так, повідомляється, що Анджей Дуда виграв з підтримкою 51,03% на голосуванні, або 10 440 648 голосів, в той час як за його конкурента від опозиційної партії "Громадянська платформа" - мера Варшави Рафаля Тшасковского проголосувало 48,97% або 10 018 263 осіб.
Недійсними було визнано 177 724 голоси, що становить 0,18% від загальної кількості тих, хто проголосував.
Повідомляється, що явка у другому турі виборів становила 68,18%.
Як повідомляв УНН, за даними екзит-полу, на виборах президента Польщі з незначним відривом лідирував Дуда.