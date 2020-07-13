В Польше подсчитали все голоса: Дуда официально остаётся на второй срок
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Национальная избирательная комиссия Польши подвела итоги второго тура президентских выборов. После подсчёта данных со 100% голосов, победу на выборах одержал Анджей Дуда, передаёт УНН со ссылкой на Rzeczpospolita.
Так, сообщается, что Анджей Дуда выиграл с поддержкой 51,03% на голосовании, или 10 440 648 голосов, в то время как за его конкурента от оппозиционной партии "Гражданская платформа" - мэра Варшавы Рафаля Тшасковского проголосовало 48,97% или 10 018 263 человек.
Недействительными были признаны 177 724 голоса, что составляет 0,18% от общего количества проголосовавших.
Сообщается, что явка во втором туре выборов составила 68,18%.
Как сообщал УНН, по данным экзит-пола, на выборах президента Польши с незначительным отрывом лидировал Дуда.